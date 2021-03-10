محافظ السويس يتابع أعمال تطوير شارع الجلاء وممشى بورتوفيق (فيديو)

تابع محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير شارع الجلاء وممشى بورتوفيق الجديد.بدأ المحافظ جولته من أمام ديوان عام المحافظة بشارع الجلاء مرورا بشارع الجيش وطريق بورتوفيق حتى الشاليهات لمتابعة أعمال التطوير والتوسعة التي تتم بشارعي الجلاء والجيش وطريق بورتوفيق ومحاور مرورية جديدة.وخلال الجولة أكد المحافظ علي الشركة المنفذة لأعمال التطوير سرعة الانتهاء من استكمال الميدان وتخطيط وعمل محاور مرورية لتسهيل الحركة المرورية بشوارع الجلاء والجيش وتقاطعهما مع مداخل الكورنيش الجديد وشوارع بورسعيد والخضر والغريب ومنطقة بورتوفيق ومنطقة حوض الدرس لمنع ازدحام وتكدس السيارات أوقات الذروة، مشيرا الي سرعة استكمال شبكة وبالوعات صرف الأمطار وصيانة الصرف الصحي وأعمال الرصف والتجميل والانارة العامة وتهذيب الأشجار والانتهاء من عمل أرصفة جديدة بالمناطق التي يتم تطويرها بشارع الجلاء والجيش.كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بطريق بورتوفيق والتي تشمل الممشى والكورنيش حتي شاليهات بورتوفيق ومضمار الدراجات على خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال ومنطقة خدمات ومحلات جديدة وساحة انتظار للسيارات، مؤكدا علي الشركة المنفذة سرعة عمل الدراسة والمخطط العام حتي يعود الشكل الجمالي للمنطقة.وأكد المحافظ أن السويس محافظة جميلة بطبيعتها وان شعب السويس يستحق كل تقدير وتكريم، قائلا انه من الواجب علينا بذل كل الجهود لإعادتها مرة أخرى لشكلها الجمالي وتطوير المرافق العامة وتقديم كل الخدمات لهذا الشعب البطل.رافق المحافظ فى الجولة كلا من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى السويس والعميد عمرو أنور مدير المرور والعميد أحمد يوسف مدير عام الشاليهات والشواطئ والعميد عبد العظيم محمد مدير عام المواقف والمهندسة مني الصوالحي مدير عام الإسكان والمهندسة مديحة صديق مدير عام الطرق والمهندس سيد سالم مدير رئيس قطاع الكهرباء والمهندس محمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس وأشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع والمهندسة رضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق ومهندسى الشعبة الهندسية والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة لأعمال التطوير.