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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إيمان خطاب: عشق الكاريكاتير دفعني للاشتغال به

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:48 م
إيمان خطاب
إيمان خطاب
خالد حماد- ايهاب مصطفى
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قالت الفنانة التشكيلية ورسامة الكاريكاتير إيمان خطاب إن حفل تكريم فنانات كاريكاتير مصر والعرب جاء في وقته في ظل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

أضافت إيمان، خلال فعاليات ختام ملتقى رواد الكاريكاتير الذي يتم فيه تكريم فنانات الكاريكاتير بمناسبة يوم المرأة العالمي:"أن ملتقى رواد الكاريكاتير في دورته الرابعة ناقش العديد من الإشكاليات عبر تقديم العديد من الأعمال الكاريكاتورية للعديد من المبدعين وجاءت جائحة كورونا على رأس تلك الموضوعات التي ناقشها الملتقى.

ولفتت خطاب إلى أن جمعية الكاريكاتير لم تكن تضم فنانات كاريكاتير وحدث ذلك أوائل الثمانينات وبدأ ينضم إليها الفنانات منذ 2000.

وقالت: "أنا من ضمن هؤلاء الذين يعشقون رسم الكاريكاتير وهو ما دفعني الاشتغال بالكاريكاتير ثمة شي حرضني على ذلك بدء من الأفكار والموضوعات التي يتم طرحها بشكل ساخر إلى جوار ذلك إبداع فني.

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