مسئولة أوروبية: فوز بايدن يعني عودة الولايات المتحدة كما نعرفها

قالت مسئولة في الاتحاد الأوروبي تشرف على اتفاق مهم بشأن خصوصية البيانات مع الإدارة الجديدة في واشنطن إن فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية على دونالد ترامب يعني أن "الولايات المتحدة كما نعرفها قد عادت".وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في حدث عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن توفر فرصًا لنظام نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي الذي تم تجديده استنادًا إلى مبادئ تشمل قيودًا على "التدخلات غير المتناسبة في خصوصية الأشخاص". حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.وتأتي تصريحات جوروفا في أعقاب قرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بإلغاء ما يسمى درع الخصوصية، وهي أداة نقل بيانات مدعومة من الاتحاد الأوروبي اعتمدت عليها آلاف الشركات، وسط مخاوف بشأن المراقبة الأمريكية المحتملة.وأجبر الحكم المنظمين على جانبي المحيط الأطلسي وسلطات حماية البيانات بالاتحاد الأوروبي على العودة للبحث عن أفكار جديدة، والجدال بشأن التفاصيل، وسط شكوك حول سلامة بيانات المستخدم في الاتحاد الأوروبي بمجرد نقلها إلى الولايات المتحدة.وأكدت جوروفا: "نحن نتفهم أن هذه قضايا معقدة وحساسة تتعلق بالتوازن الدقيق والحاسم بين الأمن القومي والخصوصية"، مضيفة أن "إيجاد ترتيب قوي ومستدام قانونيًا هو في مصلحتنا المشتركة".