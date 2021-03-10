مصر الرقمية.. القصة الكاملة لمدينة المعرفة

٢٥٠ فدان لبناء مصر الرقمية

المرحلة الأولى من المدينة

سباق المستثمرين لتنفيذ المدينة

تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا نحو استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ذات الأولوية مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية، لذا قررت إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم بناؤها وفقا لأحدث النظم الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بها خلال العام الجاري.ووقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ساعات قليلة اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "فايبر مصر سيستمز" لتنفيذ منظومة التطبيقات الذكية لإدارة وتشغيل المدينة المعرفة، ولكن ماهي مدينة المعرفة وكيف تضيف لمصر، "الدستور" في السطور التالية تعرض القصة الكاملة لها.في عام ٢٠١٩، وبالتحديد في شهر أغسطس، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة على مساحة 250 فدانًا وبتكلفة 2.5 مليار جنيه، داخل العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت محط تقدير قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، وتهدف إلى تجميع كل عناصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العاصمة الإدارية ليكون التعامل بينهم أسهل.تشمل المرحلة الأولى لمدينة المعرفة عدة مباني وهي جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، لتكون مقرًا للبحوث والتطوير والتدريب وصقل المهارات، بالإضافة إلى مقرات للشركات العالمية والمحلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة ومباني خدمية ومبنى التحكم الرئيسي.وتسعى الحكومة لافتتاح المرحلة الأولى منها خلال العام الجاري بما تحتوي عليه من منظومة للتطبيقات الذكية تمثل منصة متكاملة مفتوحة لمطوري البرامج لتفعيل كافه عناصر البنية التحتية الذكية وتوفير بيئة للتعلم المتميز والبحث العلمي والتطبيقي مع الابتكار وريادة الأعمال فى المجالات المتعددة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بما يدعم أهداف المرحلة الأولى لمدينة المعرفة.وتوفر مدينة المعرفة العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا في مجال منظومة التطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن تصميم مدينة المعرفة يحقق أعلى درجات التكامل باستخدام الأنظمة الذكية المختلفة، ومراعاة كل المتطلبات الخاصة بالتأمين السيبراني لجميع عناصر المشروع.وتستهدف الهيئة العربية للتصنيع بهذا التعاون تأسيس صناعة وطنية تلبى احتياجات السوق المحلى من بُنى تحتية تكنولوجيا متطورة للشبكات والاتصالات لخدمة المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر، بالإضافة إلى فتح منافذ للتصدير للمنطقة العربية وإفريقيا.كان تنفيذ مدينة المعرفة حلبة سباق بين أكبر الشركات العالمية للفوز به، وتقدمت ٦ تحالفات لشركات عالمية ومحلية، واستقرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اختيار تحالف تقوده شركة فايبر مصر والذى يضم شركة "سيمنز" وشركة "سيسكو" وشركة "ديل".وسيتم إنشاء المنظومة الذكية وفقا لأحدث النظم العالمية الحديثة، حيث تتم باستخدام تطبيقات على أجهزة المحمول أو من خلال أجهزة الخوادم المركزية التي تساعد على متابعة الأعمال اليومية الخاصة بتشغيل أنظمة المباني المختلفة ومنها على سبيل المثال إدارة المياه والكهرباء والبيئة والمخلفات والمراقبة والنقل وحجز القاعات والتحكم في الإضاءة وغيرها مما يسهم في تقليل النفقات والاستخدام بطريقة فعالة.