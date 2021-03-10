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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة التضامن: دعم «تكافل وكرامة» بلغ 19 مليار جنيه في 2020 (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:43 م
الدكتورة نفين القباج،
الدكتورة نفين القباج،
هبه عويضه
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قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر بالفعل تتغير، وأن برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ العمل به منذ مارس ٢٠١٥ لاهتمام بالمواطن البسيط، وكان يشترط فيه الاهتمام بالقطاعين الصحي والتعليمي، وذلك بناء على تأكيد رئيس الجمهورية على مبدأ الاستثمار في البشر.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقتها وزيرة التضامن الإجتماعي، ضمن فاعليات ندوة "مصر تتغير"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لمناقشة الجهود غير المسبوقة التى تقوم بها الدولة المصرية في مجال التنمية على كافة الأصعدة، وتحليل ورصد نتائج أهم تجارب التنمية الراهنة، والخطط التنموية التى تشهدها الإسكندرية في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الدعم النقدي المقدم لبرنامج تكافل وكرامة عام ٢٠١٤ بلغ ٣.٦ مليار جنيه، ومع الزيادة التدريجية بلغ الدعم المقدم لبرنامج تكافل وكرامة بلغ ١٩ مليار جنية في عام ٢٠٢٠، وأن عدد الأسر التى تم تقديم الدعم لها في ٢٠١٤ بلغ مليون و٦٨٠ أسرة بينما ازداد عدد الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عام ٢٠٢٠ ليصل إلى 3.8 مليون أسرة، مشيرة إلى أن المتوسط الشهري للدعم الموجه للأسر بلغ من ٥٠٠ الي ٦٠٠ جنيه في ٢٠١٦.

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