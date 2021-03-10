«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم شهد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل 6 درجات، وستعود غدًا لمعدلاتها الطبيعية 26 درجة.









وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرياح الترابية تتنتهي تماما غدًا، مشيرة إلى أننا في نهاية الشتاء، ويتبعه فصل الربيع المعروف برياح الخماسين.









وأكدت أن الطرق آمنة غدا للسفر، ولا توجد مشكلة، وشددت على عدم تخفيف الملابس، حيث تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بعد غد لـ23 درجة، وطقس بارد ليلا.









وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا، حيث يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ8 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.







