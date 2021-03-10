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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«العالمى للصوفية» يبدأ احتفالاته بالإسراء والمعراج «أونلاين»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:21 م
الاتحاد العالمى للصوفية
الاتحاد العالمى للصوفية
كتب: عمرو رشدي
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بدأ الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، منذ قليل، احتفالاته بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور عدد محدود من مريدي وأتباع الصوفية، حيث تبث الفعاليات أونلاين عبر صفحته موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويشارك عدد من قيادات الاتحاد العالمي للصوفية من أبرزهم الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد، والدكتور عمر البسطويسي منسق شئون الاتحاد، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد، والمستشار محمد أبويوسف أمين سر الاتحاد، وعدد من قيادات الطرق والتيارات الصوفية بمصر.

وتعتبر ذكرى الإسراء والمعراج من الوقائع والمشاهد الإسلامية التاريخية المعروفة، حيث أسري المولى سبحانه وتعالى بالنبي محمد بن عبدالله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتعد هذه الواقعة من الوقائع التي يحتفي بها جمهور المسلمين في جميع أنحاء العالم.

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