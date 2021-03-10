«حدرج»: نتائج الإصلاح الاقتصادي ظهرت في المشروعات البنية التحتية

قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر نتائجها في الفترة الحالية من خلال المشاريع العمرانية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلي التطوير في البنية التحتية.وأضاف حدرج خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية، أن دور الجمعية هو الحفاظ علي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في قيمة الغرامات وإعادة حسابها.وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية الي ضرورة مناقشة آليات التحفيز لتسجيل الشركات وضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الضرائب وتخفيض نسبة الضريبة على الأرباح للمصنعين.