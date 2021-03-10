قصة صعود مصطفى محمد من دجلة إلى الاحتراف العالمى

خالد عيد: أسهمتُ فى تطوير أدائه.. وسيصبح عالميًا

عضو مجلس إدارة جالطة سراى: مهاجم قوى ومتواضع والجميع يحبه هنا

يونس بلهندة وسفيان فيجولى يساعدانه فى الترجمة

غانم سلطان: كان منقذنا.. والإسماعيلى طلب ضمه نهائيًا

محمود الخواجة: شخصيته قوية منذ الصغر ويخشى السفر بالطائرة

صحفى تركى: مؤثر.. وتفوق بشعبيته على نجوم كبار

مدحت عبدالهادى: اخترته لمركز الظهير الأيمن فى البداية بسبب قوته البدنية

«على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد للاستفادة مما يقدمه».. هكذا كانت كلمات نهاد قهوجى، أسطورة جالطة سراى التركى السابق، الأولى عن نجمنا المصرى مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف العملاق التركى. هذه الإشادة الرائعة من أسطورة فى كرة القدم التركية، فى أول أسابيع رحلة احتراف مصطفى محمد، تشير إلى مستقبل باهر ينتظر صاحب الـ٢٣ عامًا فى الخارج. الإشادات انهالت على مهاجم المنتخب المصرى بعد مرور شهرين على احترافه فى تركيا، ونجاحه فى تسجيل ٦ أهداف فى ٧ مباريات، كان أبرزها إشادة زميله الهولندى المخضرم ريان بابل، الذى قال عنه «وهبه الله موهبة عظيمة يجب أن يحافظ عليها».«الدستور» تتتبع بدايات مصطفى محمد حتى وصوله لمنصة الاحتراف وصعوده أولى درجات سلم النجومية فى السطور التالية:بالحديث عن تجربته مع طنطا، يقول خالد عيد، المدير الفنى السابق للفريق والحالى لغزل المحلة: «أحبه كثيرًا على المستوى الشخصى وأرى أنه المهاجم الأول والأبرز فى مصر لسنوات مقبلة، لأنه يمتلك إمكانات تجعله المهاجم الأبرز فى العالم وليس فى مصر فقط، وأنا من طلبت التعاقد معه عندما انتهت فترة إعارته مع الداخلية وعاد إلى الزمالك ولم يكن هناك مكان له فى تشكيل الفريق».ويضيف: «لعبت فى مركز المهاجم وأعلم جيدًا الأسلحة التى يجب أن تتوافر للاعب فى هذا المركز، وكنت أعرف أن مصطفى محمد مميز فى ألعاب الهواء وكنت أدربه يوميًا على ضربات الرأس وأنا من أسهمت فى تطور مستواه فى هذه النقطة».ويتابع: «مصطفى محمد يحتاج إلى التركيز فى الملعب فقط والاجتهاد بشكل أكبر، وألا يهتم بأى أمور أخرى خارج اللعب حتى يصل إلى المستويات التى وصل إليها محمد صلاح».فى تركيا وبعد أشهر من احترافه، يحكى لنا محمود ريسفيك، عضو مجلس إدارة جالطة سراى، الانطباعات الأولى عن المهاجم المصرى المتألق مصطفى محمد.يقول: «شخصية مصطفى متواضعة للغاية، من الوهلة الأولى أكد لنا أنه مهاجم قوى ورائع، أنا أحبه للغاية».ويضيف: «مصطفى مهاجم موهوب وليست قوته فقط المميزة، ترى ذلك فى أرضية الميدان الجميع يحبه هنا».ويتابع: «مع الوقت بدأ يتأقلم مع اللغة التركية لأن الموضوع صعب فى البداية، لكنه يتحدث الإنجليزية بعض الشىء والعربية أيضًا، ولدينا بعض اللاعبين يتحدثون العربية بحكم وجود جذور لغوية مشتركة مع التركية».يقول إراى سوزين، مدير المكتب الإعلامى بنادى جالطة سراى التركى، لـ«الدستور»، إن سر تأقلم مصطفى محمد مع الفريق بسرعة كبيرة رغم أنها تجربته الاحترافية الأولى هو التشابه الكبير بين الأجواء فى تركيا ومصر. ويضيف: «أوجه الشبه كبيرة من حيث الثقافة والجماهير، إضافة إلى أنه كان يلعب لنادى الزمالك الذى ينافس على البطولات فى مصر مثل جالطة سراى الذى ينافس على الألقاب فى تركيا، ومن ثم فإن الأمور لم تختلف كثيرًا». وعن الصعوبات التى يواجهها اللاعب مع الفريق التركى، فقد أكد سوزين أن اللاعب يواجه صعوبة كبيرة فى اللغة، خاصةً أن لغته الإنجليزية ليست قوية، ودائمًا ما يطلب مساعدة المغربى يونس بلهندة والجزائرى سفيان فيجولى زميليه فى الفريق من أجل التواصل مع المدرب أو باقى زملائه بالفريق.يقول غانم سلطان، رئيس قطاع الناشئين بالزمالك سابقًا، وأول من التقى مصطفى محمد فى نادى الزمالك إن اللاعب: «جاء إلى النادى فى أواخر موسم ٢٠١٥ من وادى دجلة بعد الاستغناء عنه، وكانت سنه أقل من ١٧ عامًا، واختبرناه فى لجنة كانت تضم حسن يسرى ونصر إبراهيم وأحمد عبدالحليم وأحمد حسام ميدو، واخترناه حينها لينضم للفريق».ويضيف: «مصطفى محمد جاء ليختبر كظهير أيمن فى الفريق، لكن قوته الجسمانية وقدراته الكبيرة جعلتنا نغير مركزه إلى مهاجم فيما بعد». ويتابع: «موهبته كانت واضحة منذ البداية، وأخبرنى ميدو بأنه سيكون مهاجم مصر فى السنوات المقبلة، وكان أحمد فتوح وعمر صلاح لاعبا الزمالك وسموحة الحاليين ضمن جيله».ويوضح: «بعد تغيير مركزه أصبح مصطفى محمد هداف الفريق، والمنقذ فى كل مباراة، وكان يسجل أهداف الفوز دائمًا، وحينها قررنا أن نوقع له أول عقد مع الأبيض وكان قرابة الـ٥٠ أو ٦٠ ألف جنيه».ويضيف: «أعرنا مصطفى محمد بعد أول سنة بسبب عدم تسجيله فى الفريق الأول، إلى الداخلية ثم طنطا ثم طلائع الجيش قبل العودة للزمالك».ويقول «سلطان»: إن إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، طلب ضم مصطفى محمد نهائيًا بعدما اتفق الزمالك معه على إعارته للدراويش، لكن إدارة الأبيض رفضت الأمر، وحدث ذلك قبل أن يشارك فى أى مباراة مع الدراويش، ليعود بعدها إلى الزمالك ويلعب فى الفريق الأول منذ بداية الموسم الماضى.ويوجه نجم الزمالك السابق نصيحة للنجم الصاعد مصطفى محمد يقول فيها: «عليك أن تتأكد أن جالطة سراى هى محطة للاحتراف فى أكبر أندية أوروبا، وأن قدراتك أكبر من الدورى التركى.. يجب ألا يتوقف طموحك عند جالطة سراى، سيكون لك مكان بجوار محمد صلاح».شهادة أخرى على بداية مصطفى محمد فى الزمالك يرويها لنا محمود الخواجة نجم الزمالك ورئيس قطاع الناشئين سابقًا، يقول فيها: «فى مران للفريق بجامعة ٦ أكتوبر شاهدت مصطفى محمد يدخل علينا الملعب وحده فقلت له إنت مين، فقال لى أنا عاوز ألعب جربونى فى التمرين، أنا عايز حد يشوفنى ويختبرنى وأنا كنت بلعب فى دجلة وسابونى».ويضيف «الخواجة»: «طلبت من كابتن نصر إبراهيم أن يشركه فى المران، وقبل نهايته طلبنى نصر بسرعة وأبلغنى بضرورة التعاقد معه على الفور».ويتابع: «كانت لديه شخصية قوية ولا يهاب أحدًا رغم صغر سنه، هذه المواصفات كانت تدل على أنه سيكون لاعبًا كبيرًا».ويحكى «الخواجة» واقعة طريفة كان بطلها «محمد» فيقول: «طلبت منه أن يسافر معنا إلى أبوظبى فى دورة ودية تقام كل عام للناشئين رغم أنه كان تحت السن، لكنه اعتذر لى عن السفر لأنه يخشى الطائرات، ثم أقنعته بعد ذلك وبالفعل سافر وتألق فى الدورة».يقول نيفزات ديندار، الصحفى بجريدة A SPOR التركية، إن «محمد» استطاع فى وقت قصير للغاية أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا فى تشكيل جالطة سراى، وأن يتخطى بشعبيته نجومًا كبارًا مثل دروجبا وبافيتيمبى جوميز وميلان باروش وشعبانى نوندا، وغيرهم من المهاجمين المميزين الذين مروا على النادى لكنهم لم يحظوا بنفس الشعبية الكبيرة التى يحظى بها اللاعب، وذلك أكبر دليل على أن قميص اللاعب مع الفريق هو الأكثر مبيعًا، وأعتقد أن كل ذلك منحه الثقة.تحدث مدحت عبدالهادى، المدرب العام الحالى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لـ«الدستور»، عن سر طلبه من مصطفى محمد اللعب فى مركز الظهير الأيمن عندما كان ناشئًا فى الزمالك، حيث يقول: «أردت الاستفادة من إمكاناته البدنية القوية وسرعته فضلًا عن وجود ٤ مهاجمين فى صفوف الفريق فى ذلك الوقت، لكنه كان يخالف التعليمات ويترك مكانه منطلقًا إلى الأمام للعب كمهاجم صريح».ويضيف: «عندما تولى ميدو رئاسة قطاع الناشئين بالنادى شاهده ومن مرة واحدة فقط طلب أن يشارك فى مركز المهاجم ويصبح المهاجم الأول فى صفوف الفريق وهو ما حدث بالفعل بل وصار هداف الفريق بعد ذلك».