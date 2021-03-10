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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف يستعرض المشروعات العملاقة التي تُنفذ على أرض الإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:32 م
محمد الشريف
محمد الشريف
هبه عويضه
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه من ضمن المشروعات العملاقة التي تنفذ على أرض المحافظة، مشروع "مترو أبو قير" بتكلفة ١.٧ مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر وبطول ٢٣ كم، كما إنه من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وتطوير ترام الإسكندرية، ومشروع محور التعمير، وكل تلك المشاريع تتم في وقت واحد.

وأضاف أن الإسكندرية شهدت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات؛ مشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله المختلفة والذي بلغت تكلفته ٩.٦ مليار، فضلًا عن استكمال بشاير الخير 6،7،8، 9 والتي تتم في حي العامرية، تستهدف الأهالي البسطاء، وتطوير العشوائيات الغير آمنة، والتي تساهم في تحويل العشوائيات إلي مناطق حضارية متطورة على أعلى مستوى.

وأكد الشريف من أهم المشروعات التي تتم على أرض الإسكندرية، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة 3 مليار جنية، بالإضافة إلى مشروع الهوية البصرية الذي جاء بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، تنفيذا للتكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر.

وفى السياق متصل ؛ أوضح الشريف أنه تم وضع مخطط استراتيجي عاجل لتطوير الميادين في المحافظة، حيث تم إطلاق مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر الإنتهاء منه خلال 12 شهر.

كما أكد أنه سيتم إزالة كافة الكافيهات المعيقة لرؤية البحر على المواطنين، كما أنه تم تخصيص شاطئ بالمجان للمواطنين بمنطقة سيدي بشر بطول ٧٠٠ متر وتم عمل ممشى خاص بذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتثني لهم التمتع بالشاطئ مثل الاصحاء.

جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "مصر تتغير"، التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، لمناقشة الجهود غير المسبوقة التى تقوم بها الدولة المصرية في مجال التنمية على كافة الأصعدة، وتحليل ورصد نتائج أهم تجارب التنمية الراهنة، والخطط التنموية التى تشهدها الإسكندرية في مختلف القطاعات،جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية.

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