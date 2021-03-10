إصابة مدير مستشفى حميات أشمون فى مشاجرة

حرر منذ قليل الدكتور محمد سلامة، مدير مستشفى حميات أشمون، محضرا بمركز شرطة منوف، التابع لمديرية أمن المنوفية، وذلك بسبب قيام بعض الجيران بالاعتداء عليه في مسقط رأسه قرية صنصفط دائرة المركز، واتهمهم بالتعدي عليه.وصرح مصد أمني لـ"الدستور" أن هناك طرفين في المشاجرة إحداهما الدكتور محمد سلامة، مدير مستشفى حميات أشمون، وكلً منهما وجه الإتهام للأخر بالتعدي عليه، وجار تحويلهم للمستشفى العام بمنوف، لتوقيع الكشف الطبي، واستكمال المحضر والإجراءات القانونية اللازمة.وأكد المصدر أن مدير حميات أشمون قد ذكر أن الخلافات تعود لقيامه بشكوى جيران له في الوحدة المحلية لتكرارهم رمي المياه أمام المنازل، بعد تنبيههم من قبل، وهو ما أدى إلى الاعتداء عليه.