فرنسا تنقل بعض مرضى كورونا بسبب وضع الوباء المتأزم

تنقل فرنسا بعض المرضى إلى مناطق أخرى وحتى إلى بلجيكا المجاورة بسبب الوضع المتأزم في مستشفيات بعض المناطق جراء تفاقم الإصابات بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، الأربعاء، عقب اجتماع حكومي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون إن الوضع في منطقة باريس الكبرى ومنطقة أوت- دو- فرانس وفي الجنوب يثير القلق، لذلك سيتم نقل عدد معين من المرضى في الأيام المقبلة، خاصة من منطقة باريس الكبرى. وتجري عمليات نقل مشابهة بالفعل في مناطق أخرى.وأعلنت هيئة الصحة الإقليمية في منطقة أوت- دو- فرانس شمالي البلاد عن نقل مرضى من العناية المركزة إلى المستشفيات البلجيكية.وقالت في بيان إن هذا سيعتمد على السعة المتاحة ومدى ملاءمة حالة المرضى وموافقة أسرهم.كان المرضى من دانكيرك في أوت- دو- فرانس بالقرب من الحدود البلجيكية، على سبيل المثال، يتم نقلهم من قبل إلى منطقة نورماندي المجاورة.