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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجمهورية الثانية.. سياسيون: الرئيس نجح فى بناء دولة حديثة وحضارية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:29 م
السيسى
السيسى
عائشة حسن - أشرف لاشين
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قال مفكرون وسياسيون إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، عن أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، إشارة لبداية الجمهورية الجديدة- يعكس حجم النقلة النوعية التى حققتها الدولة المصرية على أرض الواقع فى وقت قياسى، لبناء دولة عصرية مختلفة.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أهمية افتتاح العاصمة الإدارية وإنها ستكون بمثابة إعلان جمهورية جديدة- عكس الأهمية التى صنعتها العاصمة الإدارية الجديدة، من ناحية تأسيس بيئة مكتملة للشباب المصرى، وتوفير المشروعات القومية العملاقة التى ستوفر بالتأكيد فرص عمل عديدة مشيرًا إلى كل هذه المقومات جعلت العاصمة بمثابة نقلة نوعية فى تاريخ مصر الحديثة.
وأضاف «فهمى» أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثًا عالميًا ستروج له كل وسائل الإعلام على المستويين المحلى والإقليمى بل والعالمى، وستكون فرصة سانحة للترويج للسياحة، وعرض الإنجازات التى حققتها مصر على أرض الواقع.
وذكر أن القيادة السياسية حرصت على إنشاء مدينة جديدة قوامها البناء والتطوير، واشتملت على كل أركان التنمية من مشروعات قومية وبيئة جاذبة للاستثمار، وفرص عمل وغيرها من المقومات التى ستجعل العاصمة خطوة إيجابية وإنجازًا يضاف للدولة الحديثة.
وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن العاصمة الإدارية الجديدة صرح وطنى عملاق ونموذج فريد فى تطور الجهاز الإدارى للدولة المصرية بمفهومها الحديث الذى يستهدف تعميق مسيرة التنمية وإيجاد شرايين حياة جديدة.
وأضاف «رشاد» أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن افتتاح العاصمة الإدارية سيكون بمثابة إعلان لجمهورية جديدة، هو وصف عبقرى أبرز أهمية تلك العاصمة للدولة المصرية وما تمثله من شريان حياة يتدفق فى أواصر الدولة المصرية، ورمز حضارى يشير إلى عظمة وعزيمة المصريين ودلالة على مفهوم التنمية الشاملة التى تستهدف الدولة تحقيقه فى شتى ربوع الوطن.
وأكد أن العاصمة الإدارية قلعة تنموية واقتصادية وحضارية فريدة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ستسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الحياة الاقتصادية والاستثمارية، وستكون وجهة حقيقية لكل المستثمرين، وتطورًا فى مجال البنية التحتية للدولة المصرية التى تشهد ازدهارًا وتطورًا ونهضة شاملة غير مسبوقة.
وأشار إلى أن أهمية العاصمة الإدارية لا تتوقف فقط على حجم ما تقدمه وتسهم به فى تطور الجهاز الإدارى وكونها نواة لمستوى معيشة متطور وتنمية مستدامة، بل ستكون سببًا فى إعادة المظهر الحضارى للقاهرة عاصمة الدولة المصرية العريقة لأن العاصمة الإدارية ستجذب الملايين من المواطنين، ومن ثم سترفع الضغط عن القاهرة.
وتابع:» «ستكون القاهرة سببًا فى تطوير وإعادة اكتشاف المعالم الأثرية والسياحية التى تراجع رونقها وقيمتها بسبب عامل الضغط السكانى ومن ثم عودتها لتكون عاصمة للسياحة الوافدة من شتى بقاع العالم»، مردفًا: «الدولة المصرية أصبحت لديها رؤية وخطط مستقبلية تستهدف فى المقام الأول تغيير حياة مواطنيها نحو الأفضل وتعزيز شرايين التنمية فى الشرق والغرب، والعاصمة الإدارية ستصبح رمزًا عبر التاريخ شاهدًا على إبداع المصريين وحضارتهم».
وقال عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العاصمة الإدارية الجديدة، إنجاز جديد يضاف للدولة المصرية، والقيادة السياسية نجحت فى تحقيق حلم العاصمة على أرض الواقع فى وقت زمنى قصير، مشيرًا إلى أن المشروعات العملاقة القومية التى تم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون لها انعكاسات إيجابية على الشباب، خاصة مع توفير فرص عمل لهم، منوهًا إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية سيكون حدثًا يليق بمكانة الدولة المصرية.
وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عن جمهورية جديدة يؤكد أن مصر ستظهر بشكل مختلف عن ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن هذا أمر يجعل من الانتقال للعاصمة الإدارية علامة جيدة وبداية لمرحلة جديدة، لافتًا إلى أن مصر تعيش عمليات تطوير غير عادية، كما أن هناك تطويرًا للريف المصرى، ويختلف عما هو عليه الآن.
وأشار «سعيد» إلى أن الجمهورية الأولى بدأت من ٥٢ لـ٢٠١١، وبدأت جمهورية ثانية من ٣٠ يونيو، مؤكدًا أن أزمة كورونا جعلت هناك اهتمامًا بتطوير القطاع الطبى فى مصر، إضافة إلى التحول لرقمنة الدولة، متابعًا: «نعيش نقلة والعام الواحد يشهد حدوث تنمية حقيقية».

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