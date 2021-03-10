إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة شرق القناة

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة بشرق قناة السويس.تلقى اللواء ياسر نشأت، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 9651 ط.ه.ج أمام كوبري السلام بالبر الشرقي، أسفرعن إصابة 4 مواطنين، تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى الجامعة.قالت مصادر طبية، بمستشفي جامعة قناة السويس، إن المصابين، هم مريم باسط بشاي 62 سنة القنطرة شرق، مصابة بجرح بالكتف اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، بيتر نجاح شحاتة 33 سنة القنطرة شرق، اشتباة كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بالساق اليسرى، باسم نجاح شحاتة، 31 سنة، القنطرة شرق اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.كما تم نقل المصاب الرابع، إلى مستشفى القنطرة شرق ويدعي نجاح شحاتة عوض، 56 سنة، القنطرة شرق، مصاب بجرح متهتك 20سم بفروة الرأس ونزيف بالأذن وغيبوبة تامة.