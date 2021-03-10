عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

أكد الكاتب الساخر عماد جمعة، مؤسس ملتقى رواد الكاريكاتير، أهمية َدور فنانات الكاريكاتير في مصر َوفي العالم العربي، وذلك في ختام فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.أشار جمعة إلى أن تكريم جمعية الكاريكاتير بالمشاركة بالملتقى يأتي في إطار الدورة الرابعة لملتقى رواد الكاريكاتير الذي حرص على استعادة العديد من وجوه ورسومات فناني كاريكاتير مصر المؤسسين، بجانب تقديم العديد من فناني العالم العربي.وتكريم الفنانات يأتي تقديرًا لإسهاماتهنّ وجهودهن فى فن الكاريكاتير، وذلك فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل في ختام الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الرابعة الذي يقام بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.