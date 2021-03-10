رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: العالم يخفق فى انتهاج إنعاش اقتصادى أخضر بعد كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:21 م
الأمم المتحدة:
الأمم المتحدة:
وكالات
طباعة
حذرت الولايات المتحدة في تقرير الأربعاء، بأن العالم سيفوت فرصة لا تسنح سوى مرة خلال جيل لبناء مستقبل مستدام بيئيًا، مشيرة إلى أن أقل من 20% من خطط الإنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19 يمكن اعتبارها مراعية للبيئة.

وأعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن في مقدمة للتقرير الصادر الأربعاء بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أن "النفقات الخضراء على صعيد العالم لا ترقى في المرحلة الراهنة إلى مستوى خطورة الأزمات العالمية الثلاث وهي التغير المناخي وانحسار الطبيعة والتلوث".

وذكر "مرصد الإنعاش العالمي" الذي تأسس حديثا بدعم من صندوق النقد الدولي: أن 18% فقط من المبالغ التي أعلن تخصيصها لخطط الإنعاش ما بعد كوفيد-19 في 2020 كانت "خضراء"، وهو توصيف يعني أن السياسات خلف هذه الخطط من شأنها الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار وخفض التلوث أو تحسين الرأسمال الطبيعي.

وأظهرت الدراسة أنه من أصل 1900 مليار دولار لتمويل النهوض الاقتصادي خصصت 341 مليار دولار للإنعاش الأخضر، وتتركز هذه الأموال في عدد ضئيل من الدول المتطورة.

ويذكر التقرير في طليعة هذه الدول كوريا الجنوبية وإسبانيا وألمانيا، موردا كذلك الدنمارك وفنلندا وفرنسا والنروج وبولندا.

وعلق واضع التقرير الرئيسي الباحث في جامعة أكسفورد براين أوكالاغن متحدثا لوكالة فرانس برس "من الواضح أن هناك بعض الدول الرئيسية التي تنظر إلى الإنعاش الأخضر بجدية. للأسف، الغالبية الكبرى من الدول لا تفعل ذلك"، معتبرا رغم ذلك أن "هناك أملًا".

وفيما سجل الاقتصاد العالمي انكماشا تاريخيا بلغ 3.5% في 2020، لفت الخبير إلى أن معظم الحكومات ركزت جهودها حتى الآن على تدابير الإنقاذ من أجل "إبقاء الشركات والناس على قيد الحياة".

ومنح التقرير الولايات المتحدة تصنيفا متدنيا بهذا الصدد، إذ قدر المرصد تدابيرها لإنعاش الاقتصاد بحوالى 0.2% من إجمالي ناتجها الداخلي فقط، أي حوالى 40 مليار دولار مقابل أكثر من 3400 مليار دولار خصصتها لتدابير الإنقاذ الطارئة.

وفيما يتعلق بالطاقة، ذكر استثمارات إسبانيا الكثيفة في مصادر الطاقة المتجددة وخطة "الهيدروجين الأخضر" الألمانية، وعلى صعيد النقل نوه بسياسة بولندا المتعلقة بالسيارات الكهربائية. أما في مجال إعادة تجهيز المباني لزيادة كفاءة استخدام الطاقة فيها، فالصدارة لفرنسا.

وشدد التقرير على أهمية برامج ترميم الطبيعة، مثل غرز الأشجار في باكستان، فضلا عن الاستثمارات في البحث والتنمية المراعيين للبيئة.

وفيما تعكس أرقام هذه الاستثمارات الخضراء مدى الفارق بين الشمال والجنوب، قال براين أوكالاغن "نخشى أن يزيد هذا الفارق الهوة بين الدول الغنية والفقيرة"، داعيا الدول المتطورة إلى السخاء.

وحذر بأنه "في غياب جهود إنعاش منسقة في الاقتصادات النامية، يتوقع الخبراء أن تتراجع بما يوازي عشر سنوات من التنمية".

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة