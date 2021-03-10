نائب ليبي لـ«الدستور»: جهود مصر أوقفت نزيف الدم ودعمت الحكومة الجديدة

أكد النائب في البرلمان الليبي فرج الشلوي، أن منح مجلس النواب اليوم الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة ينهي فترة الانقسام السياسي في ليبيا والمستمرة منذ سنوات.وشدد الشلوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، على أن منح البرلمان خلال انعقاد اليوم في سرت الثقة لحكومة الدبيبة بـ132 صوتا، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة أبرزها توحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمالية ورفع المعاناة عن المواطن وتوفير السيولة المالية والكهرباء وجميع الخدمات الأخرى.وقال النائب في البرلمان الليبي إن إعلان القاهرة الذي رعته مصر والجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا ساهمت في إيقاف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد.وكشف فرج الشلوي عن أن الأطراف الليبية غير الراضية عن الحكومة الجديدة ستواجه بجميع العقوبات المحلية والدولية.وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية ستمثل جميع أطياف الوطن في جميع المحافل الدولية وترفع علم ليبيا موحدا، مشيرا إلى أن أول الملفات على طاولة الحكومة سيكون ملف الأموال المنهوبة والمجمدة وعودة ليبيا إلى الساحة الدولية في ثوب جديد من الدبلوماسية.وكشف فرج الشلوي عن أن البرلمان سيعمل على دعم الحكومة الجديدة، وستؤدي الاثنين المقبل اليمين الدستوري في مقر البرلمان بمدينة بنغازي وبعدها سيتم عرض الميزانية الموحدة على المجلس واعتمادها من قبله.