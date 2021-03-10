المركزى العمانى يوجه بتمديد مهلة للمقترضين 12 شهرًا

وجه البنك المركزي العماني البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي إن الأمر سيكون ساريا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل.وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي وجه بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.