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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:21 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن فوز الجامعة بتمويل 14 مشروع تخرج لـ 81 طالب وطالبة، من خلال مبادرة "مشروعي بدايتي" للعام 20202021 التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال رئيس الجامعة، إن المشروعات الفائزة هذا العام تنوعت في تخصصاتها في عدة مجالات بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة ومنها على سبيل المثال ( تصميم وتصنيع توربينات الرياح ذات جنيحات التحكم، وتحضير وتوصيف الاسفنج المعدل بالمواد النانومترية لاستخدامها في عملية تنقية المياه، وتطبيق رقمي مبتكر للتنبؤ بالحالة الغذائية والمرضية للمحاصيل، وتطوير الأسمنت المخلوط عن طريق النفايات والكائنات الفعالة والمواد النانومترية، ونموذج أولي لفلتر عضوي لتنفية مياه الصرف الصناعي لإعادة استخدامها في الزراعة).

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بالطلاب الفائزين بمنحة التمويل بحضور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، وكمال غلاب القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، وثناء هارون، الأستاذ بكلية الزراعة، ومدير مشروع الإتاحة في التعليم العالي للطلاب ذوي القدرات، ومستشاري رئيس الجامعة.

وكان خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والبالغ عددها 506 مليون جنيها.

وأكد على حرص الجامعة على تحفيز ودعم طلابها للارتقاء بمستوى مشروعاتهم والوصول بها إلى مستويات الإبداع والابتكار، وكذلك العمل على توظيفها في مجال ريادة الأعمال كما توجه سيادته بالشكر إلى مشرفي الطلاب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وكذلك الشكر والتقدير إلى كمال غلاب، وثناء هارون، مسئولي مكتب التايكو ومكتب إدارة الأعمال بجامعة الفيوم.
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي
جامعة الفيوم تفوز بتمويل 14 مشروع تخرج من أكاديمية البحث العلمي

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