بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر

بدأت فعاليات تكريم رسامات من قبل جمعية الكاريكاتير برئاسة الفنان جمعة، بمشاركة الملتقى العربي الرابع لرواد الكاريكاتير، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.يأتي تكريم رسامات الكاريكاتير وعضوات الجمعية المصرية للكاريكاتير؛ تقديرا لاسهاماتهن وجهودهن فى فن الكاريكاتير، ويقام حفل التكريم بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.والفنانات المبدعات المكرمات هنّ: نورا مكرم، آمنة الحمادي، أمينة كامل، نشوى سعيد، رغداء جواد حجازي، مروة إبراهيم، أماني هاشم، غادة مصطفى، إيمان خطاب،هدير يحيى، نجلاء فوزي، نجلاء سليمان، ريتا كيفوركيان، وهيام عزت.