برلمانى: المدن الجديدة ستغير وجه الحياة فى مصر للأفضل

قال إيهاب أبوكليلة، عضو مجلس الشيوخ، إن المشروع القومي لتطوير الريف غير مسبوق، موضحًا أنه لا يوجد مشروع بمثل هذه الضخامة تم توجيهه لتطوير الريف، مثلما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكد أبوكليلة أن هناك وعيا تاما وحرصا من جانب الدولة المصرية على الارتقاء بالريف، خصوصًا أن القرى عانت الإهمال طويلًا، وهو ما أثر على قرابة 60 مليون مواطن مصري يعيشون فيها.أشار عضو الشيوخ، خلال تصريحات له اليوم، إلى أن القوانين وحدها لا تكفي لحماية الأراضي الزراعية من التعدى ولا بدّ من الوعي لحمايتها، كما أن هناك ضوابط توضع للبناء في القرى بحيث يكون التوسع فيما بعد رأسيا وليس أفقيا للحفاظ على الرقعة الزراعية.وشدد نائب الشيوخ على أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أضخم مشاريع تنمية الريف، ستحدث نقلة في حياة سكان القرى، مؤكدًا أن هناك جهدا موازيًا بإنشاء المدن الجديدة والتي تعتبر نقلة، ستغير وجه الحياة للأفضل، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة أو المنصورة الجديدة أو غيرها من العديد من المدن.وأكد أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل للشباب وغيرهم فتحت أمامهم، بما يقضي على البطالة والفقر ويرفع المستوى المعيشي لجميع المصريين.