ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

تداولت أرصفة ميناء دمياط 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، اليوم الأربعاء، كما استقبل اليوم ناقلة الغاز المسال ( METHANE LYDON VOLNEY) والتى ترفع علم برمودا والتى يبلغ طولها 284 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى بلجيكا.وتابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23043 طن تشمل: 4600 طن رمل و9350 طن فوسفات و6970 طن يوريا و223 طن طفلة رمل و1900 طن صويا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30613 طن تشمل: 1235 طن خشب زان و3493 طن حديد و100 طن برادة حديد و5080 طن ابلاكاش و13302 طن قمح و891 طن ذرة و1976 طن وصودا و4536 طن فول.بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1405 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وورق عنب وخس ) وحاصلات زراعية ( بصل وكركديه وزعتر وفول وحمص وفول سودانى ) وفواكه ( فراولة وبرتقال ويوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وهولندا وامريكا والصين والهند وكرواتيا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا.بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 86 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125389 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134696 طنا.كما غادره قطار بحمولة إجمالية 1362 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5359 شاحنة.