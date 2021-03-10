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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

لمحة تاريخية عن الصوم الأربعيني المقدس في الكنيسة الأورشليمية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:11 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار "لمحة تاريخية عن الصوم الأربعيني المقدس في الكنيسة الأورشليمية".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن عيد الفصح المجيد هو العيد الكبير في الكنيسة ألاورثوذكسية. ويسبق هذا العيد الصوم الأربعيني المقدس، ويكون خمسة أيام في الأسبوع صوم انقطاعي، أما يومي السبت والأحد من كل أسبوع فلا يُصام فيها صوم انقطاعي، لأنه في هذين اليومين يقام قداس إلهي.

وأضاف: في أورشليم كان الصوم يُمارس بعدة طرق فهناك فئة من الرهبان والمؤمنين كانوا يأكلون مرة واحدة في اليوم، وفئة أخرى كل يومين أو ثلاثة. وفئة ثالثة أكثر تشددًا يأكلون في يومي السبت وألاحد بعد سر المناولة كان يُطلق عليهم "الإسبوعيون".

ترتيب الصلوات في الصوم ألاربعيني:
وتابع: "في أيام ألآحاد تقام الصلوات المُتبعة في نصف الليل وفي الصباح في موضع الجلجلة، وفي أيام ألأسبوع ألأخرى بالإضافة الى خدمة الساعة السادسة والساعة التاسعة الكنسية أضافوا خدمة الساعة الثالثة. وفي أيام الأربعاء والجمعة خدمة الساعة التاسعة الكنسية (حوالي الثالثة بعد الظهر) كانت تقام في صهيون حيث كانت تُقام هذه الخدمة على مدار السنة بإستثناء إذا وقع عيد لأحد القديسين في هذين اليومين".

وصف ترتيب الطقوس في الصوم المقدس الأربعيني:
وأكمل: "كان الكاهن أو الأسقف يُلقي الوعظة الروحية يومي الأربعاء والجمعة في صهيون. بعد الانتهاء من خدمة الساعة التاسعة في صهيون كانت جموع المصلين تُرافق الأسقف إلى كنيسة القيامة مُرتلين ترانيم القيامة في الطريق، وفي كنيسة القيامة كانت تُقام خدمة صلاة الغروب وبعدها صلاة السهرانية مرة في الأسبوع يوم الجمعة وخدمة القداس يوم السبت لكي تتناول فئة "الأسبوعيون"، بينما الأسبوع قبل الأخير من الصوم في يوم الجمعة كانت صلاة السهرانية تُقام في صهيون".

وأوضح أن معلوماته اقتبسها من كتاب "رحلة الى أراضي المقدسة"، وهو كُتب في القرن الرابع ميلادي على يد زائرة للأراضي المقدسة تُدعى سيلفيا، ويُقدر أنها زارت الأراضي المقدسة (سيناء، مصر، فلسطين وبلاد ما بين النهرين) من سنة ٣٨١م حتى سنة ٣٨٤م.

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