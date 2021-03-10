أماني هاشم: ملتقى الكاريكاتير يلعب دورًا في تواصل الفنانين

قالت رسامة الكاريكاتير أماني هاشم إنها سعيدة بتكريم ملتقى رواد الكاريكاتير، خاصة أنها المرة الأولى التي تكون فيها بجوار تكريمات سابقة من قبل الجمعية المصرية للكاريكاتير.أضافت أماني، لـ"الدستور" قبل تكريمها في فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، أن الملتقى يلعب دورًا رئيسًا في تواصل جماعة َفناني الكاريكاتير في مصر والوطن العربي، خاصة أن المشاركات والتكريمات شملت مصريين وعرب.وذكرت أماني أنها عملت بالعديد من الصحف والمجلات المصرية، وأكدت عبر حديثها أهمية دور الكاريكاتير.