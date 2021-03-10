الأرثوذكسية تحتفي بذكرى رحيل القديس جرجس بن العميد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى رحيل القديس جرجس بن العميد الشهير بابن المكين.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم أيضا تنيح الراهب جرجس بن العميد الشهير بابن المكين. فقد تعلم منذ صباه علوم الكنيسة ونبغ فيها ولشدة نسكه وزهده ترك العالم وغناه وكرس حياته للعبادة والصلاة مع البحث والدراسة والتأمل في عظائم الله في دير الأنبا يوأنس القصير - بطره بالقاهرة حيث لبس الاسكيم الرهباني وقد اهتم هذا الأب بدراسة اللغات القبطية والعربية واليونانية.وأضاف: "كما درس المنطق والفلك والتاريخ ووضع أربعة مؤلفات نافعة. وقد كان لهذا القديس أخ يسم الأسعد إبراهيم كان يعمل كاتبا لجيوش الملك العادل في القرن الثالث عشر الميلادي. ولما أكمل القديس جرجس جهاده رحل بسلام".