مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم وقع بين 2 موتوسيكل بطريق قرية الغرق بمركز إطسا، وتم نقل المصابين لمستشفى إطسا العام.كان مرفق إسعاف الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين 2 موتوسيكل بطريق قرية الغرق بمركز إطسا، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص ووفاة شخص، وتم نقلهم لمستشفى إطسا العام لعمل الإسعافات اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.