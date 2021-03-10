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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسى بذكرى «الإسراء والمعراج»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:33 م
الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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بعث الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء فيها: "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جميع العاملين بجامعة طنطا بخالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، أعادها الله على فخامتكم والشعب المصرى العظيم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

كما بعث رئيس جامعة طنطا، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

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