«الداخلية» تحذر من حسابات «فيسبوك» وهمية ترسل طلبات صداقة عشوائية (فيديو)

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط العديد من صفحات النصب على مواقع التواصل الاجتماعي للاحتيال على المواطنين.وحذرت وزارة الداخلية من الصفحات الوهمية التي ترسل طلبات صداقة عشوائية للمواطنين عبر فيسبوك، وبعدها يتحدثون مع المواطنين زاعمين أنهم رجال أعمال ولديهم أموال يريدون استثمارها في مصر، ويطلبون من المواطنين إرسال مبالغ لهم كمصروفات شحن، وما إن يستولوا على أموال المواطنين يكتشف الضحايا أنهم وقعوا فريسة لنصابين.ويمكن تعريف النصب في القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نية تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.