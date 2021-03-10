الشريف: الإسكندرية بها 250 ألف توك توك.. وتوجيه رئاسي بتقنينهم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن من المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري، الباعة الجائلين، ومركبات التوكتوك التي تتواجد بأعداد كبيرة بالمناطق الشعبية والعشوائية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية بها 250 ألف توك توك، مرخص منها 10 آلاف فقط.وأضاف أنه تم إصدار توجيه من الرئيس السيسي، لحل مشكلة التوك توك من خلال الترخيص للتوك توك وسائقه أيضا وسيتم منعها تماما من السير في الطرق الرئيسية، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية الأمن وإدارة المرور، لإيقاف المشكلات التي تصدر عن مركبات التوكتوك، وذلك سيتم تنفيذه بالفعل خلال الشهر الجاري.وأشار إلى أن الدولة قوية، ويمكن أن يتم إزالة جميع الباعة المخالفين، إلا أن الدولة تفكر في الحل الأمثل فتلك الباعة لديهم أسر، ومنهم من يعول اكثر من أسرة، لذلك كان الحل نقل وتوفير مكان مناسب للباعة ويتم فتح الطرق أمام المارة، وهو ما تم في سوق الهانوفيل بالعجمي، وسوق 30 بشارع القاهرة، ويتم التنسيق الآن مع وزير الأوقاف بتوفير قطعة أرض لنقل سوق المعهد الديني الذي هو أكبر مشاكل منطقة العصافرة بالإسكندرية.وأكد أن كل ما يؤرق المواطن السكندري نعرفه جيدًا، ونعمل على إصلاحه، لكن الحل يكون بما يرضي الله، لكي لا نظلم اسرة، لافتًا أنهم بالفعل مخالفين للقانون ولكن لا بدّ من إيجاد حل.جاء ذلك خلال افتتاح مكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، مساء اليوم، مؤتمر "مصر تتغير" والذي يتناول مشروعات التنمية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات الحماية الاجتماعية، والبنية الأساسية، ومواجهة الفقر والتهميش، وتطوير القرى.ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمثقفين في حوار حول مستقبل العمل التنموي، وأهمية التغيير الذي يشهده المجتمع المصري في الآونة الأخيرة في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة، وتطوير نوعية الحياة التي يعيشها المواطن المصري.