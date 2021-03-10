داليا مصطفى: بخاف من عادل إمام بسبب «الإنس والجن» (فيديو)

قالت الفنانة داليا مصطفى إنها بذلت مجهودًا كبيرًا في فيلمها "قبل الأربعين" الذي عرض خلال الفترة الماضية بدور السينما، وحقق إيرادات عالية.عن سؤالها عن أكثر الأفلام رعبًا في السينما المصرية بالنسبة لها، أشارت داليا، في ندوتها بـ"الدستور"، إلى أن "الإنس والجن" من أكثر الأفلام التي جعلتها تشعر بخوض شديد بل وتؤرقها، لافتة إلى أنها في هذا الوقت كانت تخاف من الفنان عادل إمام بسبب الفيلم، كما أنها كانت تخاف أيضًا من فيلم "التعويذة" للفنان محمود ياسين والفنانة يسرا."قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي ‏رزق، جميل برسوم، لبنى ونس، هالة فاخر، أحمد حلاوة، أحمد جمال سعيد، تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه من قصة حقيقية، في إطار من الرعب والتشويق.الفيلم تدور أحداثه في حالة من الإثارة، والتشويق، والرعب، من خلال التركيز على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وتم تصويره على مدار شهرين في أماكن متفرقة واستديوهات مختلفة ما بين القاهرة والجيزة، وتم الاستقرار على موعد طرحه بدور العرض السينمائية، ليكون في موسم رأس السنة الجديدة 2021.