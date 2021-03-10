إجمالى إصابات كورونا في الجزائر 114 ألفا و681 حالة

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 138 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 114 ألفا و681 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3026 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و428 حالة، بعد شفاء 109 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 19 مصابًا في العناية المركزة.كانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا من 10 مساءً إلى 5 صباحًا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.