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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:07 م
الأهلي
الأهلي
أحمد عاشور
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يبحث جماهير النادي الأهلي وعشاق كرة القدم في أنحاء مصر عن تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي، للاستمتاع بمشاهدة المباراة التي تجمع فريقي الأهلي والإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر قناة on time sport من القنوات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية من بين القنوات الرياضية، وهي مملوكة لمجموعة قنوات ON، حيث يرغب العديد من المواطنين المحبين للدائرة المستديرة، وعشاق القلعة الحمراء بشكل خاص، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، بعد تغير تردد القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من عام 2021 الجديد.

وتوفر "الدستور" لقرائها تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي حتى يتثنى لهم الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي


القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: SD

التردد: 10853 أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 56

اسم القناة: ON Time Sports


تشكيل فريقي الأهلي والإسماعيلي في مبارة اليوم



يخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم – بدر بانون - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

في خط الهجوم: محمد شريف

وعلى صعيد أخر يخوض الإسماعيلي هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: حسين السيد - محمد هاشم - مروان الصحراوي - مصطفى فارس

خط الوسط: محمد عادل - عماد حمدي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب

في الهجوم: شيلونجو

رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا في مصر ٢٠٢١ (dostor.org)

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي


ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز على استاد "الإسكندرية"، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي


ستُذاع مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز على قناة أون تايم سبورت 1.

وتم إطلاق تردد قناة أون تايم سبورت بجود عالية في الصورة والصوت، حتى يتمكّن المشاهدين من تنزيلها بسهولة من أجهزة الاستقبال، ومتابعة كافة المباريات بأفضل صورة على مدار اليوم، بدون تقطيع أو تشويش.

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