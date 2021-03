تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تشكيل فريقي الأهلي والإسماعيلي في مبارة اليوم

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

يبحث جماهير النادي الأهلي وعشاق كرة القدم في أنحاء مصر عن تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي، للاستمتاع بمشاهدة المباراة التي تجمع فريقي الأهلي والإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.وتعتبر قناة on time sport من القنوات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية من بين القنوات الرياضية، وهي مملوكة لمجموعة قنوات ON، حيث يرغب العديد من المواطنين المحبين للدائرة المستديرة، وعشاق القلعة الحمراء بشكل خاص، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، بعد تغير تردد القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من عام 2021 الجديد.وتوفر "الدستور" لقرائها تردد قناة on time sport الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي حتى يتثنى لهم الاستمتاع بمشاهدة المباراة.القمر الصناعي: نايل ساتالجودة: SDالتردد: 10853 أفقي Hمعدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 56اسم القناة: ON Time Sportsيخوض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكوّن من:في حراسة المرمى: محمد الشناويخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم – بدر بانون - محمد هانيخط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحاتفي خط الهجوم: محمد شريفوعلى صعيد أخر يخوض الإسماعيلي هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من:في حراسة المرمى: محمد مجديخط الدفاع: حسين السيد - محمد هاشم - مروان الصحراوي - مصطفى فارسخط الوسط: محمد عادل - عماد حمدي - محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف - شكري نجيبفي الهجوم: شيلونجوومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز على استاد "الإسكندرية"، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.ستُذاع مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز على قناة أون تايم سبورت 1.وتم إطلاق تردد قناة أون تايم سبورت بجود عالية في الصورة والصوت، حتى يتمكّن المشاهدين من تنزيلها بسهولة من أجهزة الاستقبال، ومتابعة كافة المباريات بأفضل صورة على مدار اليوم، بدون تقطيع أو تشويش.