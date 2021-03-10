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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فى ذكراه.. تعرف على الأنبا مرقورة أسقف تلبانة بالمنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:16 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، بذكرى نياحة القديس مرقورة الأسقف.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في هذا اليوم تعيد الكنيسة بنياحة القديس الأنبا مرقورة أسقف تلبانة (إحدى قرى مركز الباجور منوفية وتسمى الآن تلوانة) أصيب هذا القديس فجأة بمرض البرص فامتلأت نفسه حزنا وقصد إلى البابا الإسكندري زخار ياس، وكان حينئذ في قرية دمرو القريبة من تلبانة بالمنوفية يطلب صلواته فلما رآه البابا القديس حزن وصلى لأجله.

أضاف:"ثم ذهب الأنبا مرقورة إلى كنيسة في إيبارشيته على اسم السيدة العذراء في بلدة اتمى وقفل على نفسه الكنيسة ثلاثة أيام وظل يصلي أمام أيقونة العذراء وهو صائم ولما غلبه النوم أسند رأسه على أيقونة أم الرحمة والخلاص فأحس بيد السيد العذراء تمتد وتمسح جسمه كله فأفاق وتفرس في جسده فوجده قد شفي من البرص فتهلل وفرح وقدم صلاة شكر لله وعمل هو وكاهن الكنيسة، تمجيدًا للسيدة العذراء ثم ذهب إلى دمرو ليشكر قداسة البابا زخار ياس (1004-1032) على صلواته لأجله ففرح البابا بشفائه وسمح له برفع ذبيحة القداس ذبيحة شكر لله على رحمته وحنانه، وبعد أن رعى هذا الأسقف القديس شعبه أحسن رعاية تنيح بسلام".

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