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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن بصدد الإعلان عن خطط لتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:18 م
بايدن
بايدن
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن، اليوم الأربعاء، اعتزامه توفير 100 مليون جرعة أخرى من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "جونسون آند جونسون" بنهاية هذا العام.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن اثنين من كبار المسئولين في إدارة بايدن قولهما إن بايدن سيصدر هذا الإعلان خلال اجتماع يعقده في وقت لاحق اليوم مع مسئولين تنفيذيين من شركة "جونسون آند جونسون" وشركة الأدوية العملاقة "ميرك"؛ الشركتين المتنافستين اللتين ستتحالفان لزيادة إنتاج لقاح "جونسون آند جونسون" المكون من جرعة واحدة، في صفقة توسط فيها البيت الأبيض.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الصفقة هو الحصول على ما يكفي لتطعيم الأطفال ضد كوفيد-19، وتحسبا للحاجة لإعطاء جرعات معززة أو إعادة تطوير اللقاح لمكافحة السلالات الناشئة من فيروس كورونا.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة سيكون لديها الآن ما يكفي من اللقاح بحلول نهاية مايو لتطعيم كل أمريكي بالغ، أي ما يقرب من 260 مليون شخص. لكن المسئولين الكبيرين، اللذين تحدثا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن الإدارة تحاول الاستعداد لتحديات غير متوقعة، بدءا من ظهور سلالات فيروسية خطيرة وانتهاءً بأعطال التصنيع التي قد تعطل إنتاج اللقاحات.

وأضاف المسئولان أنهما يتوقعان تسليم الجرعات في وقت ما في النصف الثاني من هذا العام، وأكدا أن بايدن سيوجه المسئولين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالتفاوض بشأن التفاصيل مع شركة "جونسون آند جونسون"، وأن إعلان اليوم سيكون بمثابة خطوة أولى.

ويأتي ذلك ليضاف إلى 100 مليون جرعة سبق أن تعاقدت الإدارة الأمريكية مع "جونسون آند جونسون" على إمداد البلاد بها بحلول نهاية يونيو.

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