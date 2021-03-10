«وحى من الزنزانة» جديد طه خليفة عن دار المعرفة

أعلن الدكتور طه خليفة، الاستاذ بكلية التربية بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي، صدور روايته الجديدة "وحي من الزنزانة" عن دار المعرفة، التي صدرت مؤخرًا، ويجري توزيعها بمنافذ البيع المختلفة داخل وخارج مصر.قال خليفة إن "وحي من الزنزانة" رواية واقعية تدور حول قصة أستاذ جامعي تعرّض للاتهام في قضية جنائية ظُلمًا، ليجد نفسة محاطًا بأسوار حديدية وسط حفنة من الجناة والمجرمين في قضايا ما بين تجار مخدرات ومتهمين بالقتل.أضاف خليفة، لـ"الدستور"، أن الرواية تتناول حياة الأستاذ الجامعي وتقوقعه حول نفسه خلال فترة سَجنه، واصفًا تلك الفترة بدراسة نفسية متعمقة من هؤلاء الجناة، لافتًا إلى أن بطل الرواية حاول خلال مدة سجنه إقامة صداقات معهم، ليسردها في شكل قصصي حتى يعرض على القضاء العادل، فيحكم عليه بالبراءة.والدكتور طه خليفة يعمل أستاذًا بتربية جنوب الوادي فرع الغردقة، وله العديد من الكتب والدراسات الأكاديمية، وتعد رواية "وحي من الزنزانة" أول إصداراته في عالم الإبداع.