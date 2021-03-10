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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صندوق مكافحة الإدمان يواصل فعالياته بمراكز المنوفية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:44 م
صندوق مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان
ولاء القاضى
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نظمت وحدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنوفية تحت رئاسة الدكتور مصطفي حسين، مشرف عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مجموعة من الفعاليات بمراكز محافظة المنوفية لتوعية المواطنين في ميادين المراكز وسائقي التوكتوك وسيارات النقل والدراجات النارية بخطورة المخدرات وذلك من خلال مبادرة "أنت أقوى من المخدرات".

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفي حسين إن الفعاليات بدأت منذ أول أمس الأول بمركز تلا وقرية كمشيش، والمبادرة الثانية كانت أمس بمركز شبين الكوم، والمبادرة الثالثة كانت اليوم في مركز الشهداء وقرية ميت شهالة وستستمر هذه الفاعليات حتي منتصف الشهر الحالي في باقي مراكز محافظة المنوفية.

أضاف مشرف صندوق علاج ومكافحة الادمان بالمنوفية هذه الفاعليات تهدف لتوعية المواطنين وسائقي التوكتوك على وجه الخصوص بخطورة تعاطي المخدرات، وتعريفهم بالخط الساخن للصندوق وهو ١٦٠٢٣ وتم توزيع برشورات من الصندوق عن الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية للإدمان وتوعيه وتصحيح المفاهيم الخطأ عن الادمان.

أشار مشرف عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحه وعلاج الادمان بالمنوفية أن الصندوق ينظم فاعليات بشكل مستمر لجميع الفئات المختلفة في المؤسسات والمصالح الحكومة وميدانية.

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