فتح باب التحويل لبرنامج الميكاترونكس بهندسة المطرية

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 وذلك حتى 23 مارس 2021، وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة، خاصة التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل وهو ما يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الإنتاج المحلي.وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع أن البرنامج يتميز بكونه البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مجال الميكاترونكس بالسيارات، كما تركز الدراسة على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية والمهجنة)، كما يتضمن البرنامج نظم التحكم والإلكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، إضافة إلى توفير التدريب الميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة وإنجلترا، بجانب المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة، وإمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والاتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكي من كليات الهندسة المختلفة.