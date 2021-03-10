رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التحويل لبرنامج الميكاترونكس بهندسة المطرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:11 م
كلية الهندسة بالمطرية
كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان عن فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021 وذلك حتى 23 مارس 2021، وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة، خاصة التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل وهو ما يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع أن البرنامج يتميز بكونه البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مجال الميكاترونكس بالسيارات، كما تركز الدراسة على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية والمهجنة)، كما يتضمن البرنامج نظم التحكم والإلكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، إضافة إلى توفير التدريب الميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة وإنجلترا، بجانب المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة، وإمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والاتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكي من كليات الهندسة المختلفة. 

موضوعات متعلقة

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

ننشر الدليل الكامل لمستخدمي خدمات نيابات المرور الإلكترونية

تصل لـ60%.. تخفض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

الصور

image description

ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

image description

محافظ دمياط تناقش المخططات الاستراتيجية مع أعضاء النواب والشيوخ

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

الأكثر قراءة

«البرد راجع».. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (فيديو)

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الحكم على نابليون بونابرت بالسجن 4 سنوات في إندونيسيا

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
جلال حمام
نصيحة مواطن أمريكى لرئيس الولايات المتحدة
مدحت بشاى
الصوم الكبير وحضارة الحب
أحمد بهاء الدين شعبان
على رأسها ريشة!
خالد عكاشة
ماذا سيفعل العالم مع إثيوبيا؟ «1»
المزيد

الثقافة

عماد جمعة يؤكد أهمية دور فنانات الكاريكاتير فى العالم العربى

فريدة النقاش: المثقفون معزولون عن الناس لأن أغلبهم منشغلون بأرزاقهم (حوار)

بدء فعاليات تكريم رسامات مصر في ختام ملتقى رواد الكاريكاتر

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة