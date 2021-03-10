عزوز عادل يكشف تفاصيل شخصيته فى «الاختيار 2»

كشف الفنان عزوز عادل عن تفاصيل شخصيته في مسلسل الاختيار2 الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، لافتًا إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده بشكل كامل حيث يظهر في العمل كضيف شرف.وقال عزوز لـ«الدستور»، إنه يقدم شخصية سليمان وهو أحد الشباب المنضمين إلى الجماعات التكفيرية موجها الشكر لبيتر ميمي مخرج العمل والمؤلف هاني سرحان.الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وبشرى وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيقدم في السباق الرمضاني المقبل، بينما يظهر عدد من ضيف الشرف في العمل من بينهم الفنان أمير كرارة الذي قدم الجزء الأول بشخصية الشهيد أحمد منسي وأحمد العوضي والذي قدم شخصية الإرهابي هشام عشماوي.