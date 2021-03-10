الأنبا باخوم: تأسيس لجنة إيبارشية للألحان الكنسية

اقترح الشماس جورج لورانس على الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية البطريركية للكاثوليك، وعلى الآباء الكهنة، تأسيس لجنة إيبارشية للألحان الكنسية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بناء علي ذلك أسند تأسيس لجنة الألحان الإيبارشي، وليكن المسئولين عنها الأب يوسف كمال، راعي كنيسة مارجرجس بقرية الأبطال، بشرق القناة، والأب أندراوس ثابت، راعي كنيسة الأنبا باخوم بفاقوس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك بالاضافة إلى الدياكون چورچ لورانس، خادم كنيسة السيدة العذراء مريم ومار جرجس بقرية چورچ متى.