وزير الخارجية الأردني يؤكد استمرار بلاده في دعم ليبيا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن المملكة الأردنية الهاشمية ستظل تقف إلى جانب ليبيا داعمة لكل جهود التوصل للحل السياسي الذي يحمي ليبيا ومقدراتها، ويلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.وبارك الصفدي- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية- للأشقاء في ليبيا منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية، موضحا أنها خطوة رئيسية على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها.