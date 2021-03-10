داليا مصطفى: شيرين عادل روحها حلوة ودوري في يوم وليلة صعب

قالت الفنانة داليا مصطفى إن دورها في مسلسل "في يوم وليلة" صعب بسبب ظهورها في فترتين عمريتين الأولى فتاة عشرينة والثانية امرأة ناضجة.وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، أكدت داليا خلال ندوتها بـ"الدستور"لم يكن هناك صعوبات باستثناء المشاهد التراجيدية التي تتضمن البكاء والانفعال، فضلًا عن تجسيدها لدور فتاة صغيرة بالعمر.أما عن تعاونها مع المخرجة شيرين عادل، أعربت عن فخرها وسعادتها الشديدة لهذا التعاون، مؤكدة أنها تعلم ما تفعله جيدًا وتختار الفنانين بعناية شديدة، ما يجعل دائمًا كواليس أعمالها الفنية مليئة بالبهجة وروح التعاون والحب، مشيرة إلى أنها لم تشعر ولا أي فنان مشارك في العمل بوقت التصوير على مدار الثلاث شهور.