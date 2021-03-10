محافظ أسيوط يتفقد فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمواطنين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وذلك بالمركز الصحى الحضرى بالوليدية بجوار مديرية الصحة وذلك لمتابعة تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وذلك مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا والوقوف على التجهيزات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز.وأشاد بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجهازية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحى.رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور اسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة وايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط.واستمع المحافظ خلال الجولة الى شرح من وكيل وزارة الصحة للمراحل التى يمر بها المواطن منذ دخوله للمركز وتسجيل البيانات والكشف على الضغط والسكر والفحص الالكلينيكى للمواطن ثم مرحلة تطعيمه بلقاح كورونا مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين والمترددين على المركز.وأشار محافظ أسيوط الى متابعته المستمرة لسير العمل في منظومة تلقي المواطنين من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والامراض المناعية مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم والأطقم الطبية للقاح كورونا وذلك في ضوء الخطة التي تنفذها وزارة الصحة بتلقى المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الوزارة للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى خلال الجائحة، مؤكدا أن أعمال التطعيم للمواطنين وتلقي الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هى المركز الصحى الحضرى بالوليدية " امام ابراج النصر بحى شرق " ومستشفى الايمان العام بحى الاربعين ووحدة صحة الاسرة ببنى زيد بوق بمركز القوصية " طريق اسيوط – ديروط الزراعى " ووحدة صحة الاسرة بنزلة باقور بمركز ابوتيج " طريق اسيوط – سوهاج الزراعى " وتستقبل المواطنين بدء من الساعة 3 عصرا وحتى التاسعة مساءا وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد واماكن تلقى اللقاح منوها الى انه بالنسبة للمواطنين الغير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه الا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.وأضاف الدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، أن أعداد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالمراكز الاربعة فى تزايد مستمر وجميعهم مما سجلوا على الموقع الالكترونى لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم توزيع الاطقم الطبية واللقاحات على المراكز التى تم اعتمادها لتطعيم المواطنين والمتابعة المستمرة من قيادات المحافظة ومديرية الصحة لمتابعة سير العمل والتأكيد على الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التزاحم وتنظيم سير العمل فضلا عن استكمال فعاليات تلقي الأطقم الطبية للجرعة الأولى من اللقاح.وأكد أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختياري ويحصل عضو الفريق الطبي على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى التي يعمل بها والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني أي أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم وتسلميه كارت متابعة لتلقي الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة في إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.