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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تستلم 3 مقاتلات أمريكية «F 35» الأسبوع المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:42 م
أمريكية F 35
أمريكية F 35
سارة الشلقاني
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تستلم إسرائيل ثلاث مقاتلات جوية أمريكية جديدة طراز «F 35»، من أجل أن تضمها إلى سلاحها الجوي، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تهبط مقاتلات «F 35» داخل قاعدة «نيفاتيم» الجوية الإسرائيلية، بعد الانتهاء من الاختبار النهائي لها في الولايات المتحدة قبل التسليم، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، عقد أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اجتماعا عاما لعدد كبير من جنرالات الجيش بالاحتياط، حتى يعرض عليهم محاولات الجيش للحصول على الميزانية المطلوبة من أجل مواجهة إيران.

ويعد الهدف من الاجتماع هو التأثير على متخذي القرار للمصادقة على الميزانية الكبيرة التي طلبها الجيش من الحكومة كجزء من الاستعدادات لمواجهة إيران.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن كوخافي ضغط بشكل كبير من أجل المصادقة على ميزانية الجيش، نظرا لأن عدم المصادقة على الميزانية متعددة السنوات للجيش، تضر بقدراته على الاستعداد للسنوات القادمة.

وأعرب كوخافي عن عدم رضائه برفض وزارة المالية المصادقة على إضافة 3 مليارات شيكل على ميزانية الجيش، من أجل الاستعدادات الخاصة المتعلقة بإيران.

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