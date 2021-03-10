473 إصابة بكورونا فى قطر

أعلنت قطر اليوم الأربعاء، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 168361 إصابة، مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة وضعت في العزل وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعها الصحي.وأشارت إلى أنه تم في المقابل تسجيل 307 حالات شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في قطر إلى 156919 حالة.