1333 إصابة و3 وفيات بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 204388، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1144 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 188 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14089 حالة.وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9797 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1877135 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 6ر13 في المئة.وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.كانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 988 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 189155 حالة.