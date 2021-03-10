ماجد الكدوانى يبدأ تصوير فيلم «الجريمة»

بدأ الفنان ماجد الكدواني وفريق عمل فيلم "الجريمة" تصوير أول مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبي بقيادة المخرج شريف عرفة.كان المخرج شريف عرفة وكل القائمين على العمل يجرون جلسات عمل خلال الفترة الماضية للتحضير قبل انطلاق التصوير، إضافة إلى انتظارهم لإنهاء بطل العمل أحمد عز مسلسله الجديد "هجمة مرتدة".في السياق ذاته، يتسم دور ماجد الكدواني خلال الأحداث بالجدية ويبتعد خلال العمل الذي تدور أحداثه في إطار الاثارة والغموض عن الكوميديا تمامًا، وينافس بموسم صيف 2021 المقبل."الجريمة" رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، وسيد رجب ونخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وسيبدأ تصوير أول مشاهده بالغردقة.