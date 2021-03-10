الجمارك تناقش منظومة التسجيل المسبق.. غدا

تعقد مصلحة الجمارك الندوة الخامسة بالتعاون مع شركة MTS عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس.وذلك بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مستشار تكنولوجيا المعلومات بشركة MTS.وسوف يتم خلال الندوة عرض المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI والإجابة عن الاستفسارات، استعدادا لبدء المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي اعتبارا من الأول من أبريل 2021.