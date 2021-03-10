البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تعقدان اجتماعا للمجموعة الاستشارية غدًا

أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان أول اجتماع عبر الإنترنت للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية يوم 11 مارس.وأضاف في بيان أن الاجتماع سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات وسيركز على القضايا الإقليمية.