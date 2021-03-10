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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الجمارك» تعلن مد فترة إعلان الانضمام لفريق المراقبة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:29 م
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
راندا التوني
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أعلنت مصلحة الجمارك عن مد فترة تلقى الطلبات للإعلان الداخلي المنشور في ١٥ فبراير ٢٠٢١، والذى تعلن فيه المصلحة عن حاجتها لتشكيل فريق عمل ومراقبة وزارة المالية للمراكز اللوجستية والذى يعمل لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام وذلك وفقا للشروط الآتية:

۱. ألا تتجاوز سن المتقدم 58 عاما.
۲- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة من المعهد الجمركي
۳- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان القاهرة الكبرى
4 - إجادة استخدام الحاسب الألى.
5- أن يكون من العاملين بمصلحة الجمارك

وعلى من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط بعاليه التقدم بالطلب برسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وتقدم الطلبات باليد على النموذج المرفق طيه لمدير عام الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من ۲۰۲۱/٣/١١ وحتى ۲۰۲۱/۳/٢٥.

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