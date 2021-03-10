«الجمارك» تعلن مد فترة إعلان الانضمام لفريق المراقبة

أعلنت مصلحة الجمارك عن مد فترة تلقى الطلبات للإعلان الداخلي المنشور في ١٥ فبراير ٢٠٢١، والذى تعلن فيه المصلحة عن حاجتها لتشكيل فريق عمل ومراقبة وزارة المالية للمراكز اللوجستية والذى يعمل لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام وذلك وفقا للشروط الآتية:۱. ألا تتجاوز سن المتقدم 58 عاما.۲- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على شهادة من المعهد الجمركي۳- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان القاهرة الكبرى4 - إجادة استخدام الحاسب الألى.5- أن يكون من العاملين بمصلحة الجماركوعلى من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط بعاليه التقدم بالطلب برسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.وتقدم الطلبات باليد على النموذج المرفق طيه لمدير عام الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من ۲۰۲۱/٣/١١ وحتى ۲۰۲۱/۳/٢٥.