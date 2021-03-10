تحرير 28 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحتزارية بالمنيا

قاد اليوم الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ علي مسافات التباعد الاجتماعي حيث تم تحرير 28 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.وأوضح نائب رئيس المدينة أنه تم التصالح على المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.من ناحيته؛ أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة بتنظيم دوريات مستمرة لمتابعة تطيبق الإجراءات الاحتزارية الخاصه للحد من انتشار فيروس كورونا مستجد من فض التجمعات وغلق أي محلات أو أسواق غير ملتزمة بالإجراءات.